XETRA-Handel TecDAX in der Verlustzone

Am Donnerstag fällt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1,63 Prozent auf 3 420,76 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 510,107 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,566 Prozent auf 3 457,82 Punkte an der Kurstafel, nach 3 477,52 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 458,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 399,95 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.02.2026, lag der TecDAX bei 3 754,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 586,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 727,91 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 5,62 Prozent nach. 3 858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Eckert Ziegler (+ 5,58 Prozent auf 14,96 EUR), SMA Solar (+ 1,42 Prozent auf 41,38 EUR), CANCOM SE (+ 1,39 Prozent auf 21,85 EUR), 1&1 (+ 0,00 Prozent auf 23,40 EUR) und Drägerwerk (-0,11 Prozent auf 93,00 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Kontron (-14,90 Prozent auf 17,70 EUR), Elmos Semiconductor (-4,57 Prozent auf 146,20 EUR), Bechtle (-4,28 Prozent auf 26,86 EUR), IONOS (-3,82 Prozent auf 23,90 EUR) und Nemetschek SE (-3,54 Prozent auf 62,75 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 120 850 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 171,514 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist mit 4,32 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,86 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at