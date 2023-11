XETRA-Schluss/Chemietitel im Sog von Lanxess schwach

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Erholungsrally der vergangenen Woche haben sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Montag wieder etwas gesetzt. Der DAX fiel um 0,4 Prozent auf 15.136 Punkte. Einerseits dämpften die wieder steigenden Ölpreise und die mit ihnen wieder anziehenden Renditen die Stimmung etwas. Andererseits tendierten die Chemietitel mit einer Gewinnwarnung von Lanxess schwach und belasteten den DAX. Lanxess verloren im MDAX 6,1 Prozent.

Zwar kam die Prognosesenkung laut Marktteilnehmern nicht gänzlich überraschend. Negativ bewertet wurde aber der deutliche Schnitt bei der Dividende, die auf 10 Cent fallen soll von 1,05 Euro.

Damit war es auch besonders diese Dividendensenkung, die die ganze Branche belastete. "Zwar hat BASF die Pläne für eine mindestens stabile Dividende gerade erst vorgestellt, aber die Zweifel daran bleiben und haben sich verstärkt", so ein Marktteilnehmer. BASF fielen um 1,6 Prozent, auch Covestro, Symrise und Brenntag brachen die Erholung ab.

Dt Post im Sog von PostNL schwach - Siemens ziehen an

Deutsche Post verloren 1,4 Prozent. Damit gerieten sie in den Sog der niederländischen PostNL, die um über 12 Prozent einbrachen. "Die Zahlen haben den Konsens deutlich verfehlt", so ein Marktteilnehmer zur PostNL. Der Umsatz liege sogar unter dem des Vorjahresquartals.

Siemens zogen dagegen um 0,9 Prozent an. "Offensichtlich will der Konzern die Probleme bei Siemens Energy schonend für seine eigenen Aktionäre lösen", so ein Marktteilnehmer. Siemens sei laut Berichten bereit, Aktien der Indien-Tochter von Siemens Energy zu übernehmen, wolle dabei allerdings einen Abschlag von 15 Prozent durchsetzen. "Noch gibt es aber keinen Deal", so der Marktteilnehmer. Siemens Energy fielen um 1,7 Prozent.

Vonovia litten unter den wieder steigenden Renditen und verloren 5,4 Prozent. Allerdings hatte der Kurs in den Tagen zuvor etwa 25 Prozent gewonnen.

Im MDAX sackten K+S um 6,7 Prozent ab, nachdem die UBS die Aktie nun zum Verkauf gestellt hatte. Evotec brachen um 6,2 Prozent ein. Hier hat RBC den Daumen gesenkt und sieht die Aktie nun nur noch als "Sectorperform" nach zuvor "Outperform".

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.135,97 -0,4% +8,71%

DAX-Future 15.203,00 -0,4% +6,07%

XDAX 15.135,91 -0,5% +9,13%

MDAX 24.908,68 -0,9% -0,83%

TecDAX 2.942,51 -0,5% +0,73%

SDAX 12.773,67 -1,4% +7,11%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,67 -86

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 11 28 1 2.322,2 60,4 96,3

MDAX 20 29 1 457,9 27,5 32,2

TecDAX 13 14 3 534,6 20,1 24,5

SDAX 15 51 4 101,5 14,0 12,9

