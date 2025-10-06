Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Minus

Zum Handelsende tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,33 Prozent leichter bei 5 633,13 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,828 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,061 Prozent auf 5 655,17 Punkte an der Kurstafel, nach 5 651,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 5 655,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 605,52 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 318,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, den Stand von 5 288,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, bei 4 954,94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 14,54 Prozent. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 674,55 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BMW (+ 3,31 Prozent auf 89,28 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,61 Prozent auf 566,40 EUR), Eni (+ 1,14 Prozent auf 15,09 EUR), Siemens (+ 0,85 Prozent auf 243,25 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,67 Prozent auf 39,16 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-3,75 Prozent auf 1 889,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,74 Prozent auf 5,54 EUR), Bayer (-1,73 Prozent auf 28,35 EUR), Deutsche Bank (-1,35 Prozent auf 29,87 EUR) und Airbus SE (-1,20 Prozent auf 201,10 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4 589 851 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 341,128 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Bayer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Eni-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

