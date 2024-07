XETRA-SCHLUSS/DAX im Plus - Heftige Ausschläge nach Quartalszahlen

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag nach oben gegangen. Der DAX schloss 0,8 Prozent höher bei 18.558 Punkten, kam allerdings vom Tageshoch bei 18.647 Punkten am Nachmittag etwas zurück. Impulse lieferte eine an Fahrt aufnehmende Berichtssaison. Dabei spielte es keine Rolle, ob die Unternehmen ihre eigenen Zahlen berichten, denn auch die Quartalszahlen der Wettbewerber lieferten teils heftige Impulse.

So profitierten aus dem DAX Sartorius (+7,7%) und Merck KGaA (+1,8%) von den guten Zahlen und vor allem dem Ausblick des US-Wettbewerbers Danaher. Auf der anderen Seite sorgten die negativ aufgenommenen Quartalszahlen von US-Truck-Hersteller Paccar, zu dem unter anderem DAF gehören, für Abgabedruck bei den deutschen Herstellern Daimler Truck (-4,4%) und Traton (-2,1%).

SAP nach überzeugenden Zahlen auf Rekordhoch

Die von SAP vorgelegten Zahlen erfüllten alle Erwartungen, der Gewinnausblick für 2025 ist sogar leicht erhöht worden. Der Anstieg des Cloud-Ordereingangs um währungsbereinigt 28 Prozent im zweiten Quartal ist nach Ansicht der Analysten von JP Morgan vor dem Hintergrund der Rückgänge und Warnungen im Software-Sektor als stark einzustufen. Außerdem habe das Management von einem starken Start im Juli gesprochen und gesagt, dass es keine Beeinträchtigungen durch das makroökonomische Umfeld gebe. Die Aktie schloss 7,1 Prozent im Plus - mit 196,98 Euro notierte sie im Verlauf auf Rekordhoch.

Porsche AG fielen um 5,1 Prozent. Der Autohersteller musste den Ausblick auch wegen Problemen bei einem Zulieferer senken. "Wenn es bei Porsche regnet, dann schüttet es", so die Bernstein-Analysten, denn die Produktionsverzögerungen aufgrund von Lieferproblemen seien nur das jüngste in einer Reihe von Problemen, die den Aktienkurs belasten. Die Verzögerungen, die laut Bernstein durch Überschwemmungen bei einem Schweizer Zulieferer von Spezialaluminiumlegierungen verursacht werden, würden zu einem Verlust von mindestens 10.000 Fahrzeugen im zweiten Halbjahr führen. In der Folge ging es für die Aktie der Porsche Holding um 2,9 Prozent nach unten.

Um gleich 22,1 Prozent brach die Aktie von Hypoport ein. An der Börse war von Gewinnmitnahmen die Rede, nachdem das Geschäft nach einem überzeugendem ersten bereits im zweiten Quartal 24 wieder an Schwung verloren hätte.

