XETRA-SCHLUSS/Uneinheitlich - DAX verteidigt Unterstützungszone

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Konsolidierung auf hohem Niveau am Dienstag fortgesetzt. Der DAX konnte sich knapp behaupten, nach schwächerem Beginn holte er die Verluste zum großen Teil auf und ging schließlich 0,2 Prozent niedriger mit 19.066 Punkten aus dem Handel. Positiv bewertet wurde dabei, dass der ehemalige Widerstandsbereich bei 18.800 bis 19.000 nun dem Druck Stand hielt und damit immer mehr zur Unterstützungszone wird. Auch ein starker Rücksetzer der Ölpreise stützte im Verlauf die Stimmung. Dabei tendierten die Einzelwerte stark uneinheitlich: Während Titel mit China-Bezug stärker unter Druck standen, legten andere Werte teils deutlich zu.

Gestützt wurde der DAX unter anderem von den Aktien seines Schwergewichts SAP, die mit Aussagen zur "Künstlichen Intelligenz" (KI) 2,3 Prozent gewannen. Das Unternehmen sprach von "bahnbrechenden KI-Innovationen", vorgestellt auf der jährlichen SAP Teched-Konferenz. SAP habe dabei leistungsstarke neue Funktionen angekündigt, die den "KI-Copiloten Joule" ergänzten und erweiterten. "KI bleibt auch für SAP ein großes Thema", so ein Marktteilnehmer. Der Markt sei zunehmend an den Anwendern von KI interessiert, während die Hersteller wie Nvidia oder Microsoft zuletzt etwas in den Hintergrund geraten seien.

Neben konjunkturunabhängigen Titeln wie Deutsche Telekom und Eon legten nach schwachem Start auch die Rückversicherer wieder zu: Hannover Rück erholten sich um 1,4 Prozent und Munich Re um 1,3 Prozent. In den USA ist der Hurrican Milton auf Kategorie 4 von 5 heruntergestuft worden, das stützte die Stimmung nach der anfänglichen Schwäche etwas.

Details zu chinesischen Stützungsmaßnahmen lassen auf sich warten

Auf der anderen Seite fielen Siemens um 2,3 Prozent, BMW um 2 Prozent und BASF um 3,6 Prozent. Sie gelten alle als abhängig von China und hatten zuletzt stärker von der Hoffnung auf kräftige Stimuli profitiert. Nun enttäuschte, dass die Nationale Reform- und Entwicklungskommission am Dienstag bei einer Pressekonferenz keine weiteren Maßnahmen verkündet habe. Auch an den chinesischen Börsen hatte dies für negative Kursreaktionen gesorgt.

In der zweiten Reihe waren Delivery Hero mit einem Plus von 4,1 Prozent im Umfeld eines Conference Call zu Talabat gesucht. "Der Börsengang wird als lukraktiv dargestellt", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Präsentation. Mit dem weiteren Plus wird Delivery nun zum besten DAX-Nachrückkandidaten vor FMC und Gea. Das könnte relevant werden, wenn wegen der laufenden Übernahme von Covestro ein DAX-Platz frei wird.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 19.066,47 -0,2% +13,84%

DAX-Future 19.226,00 -0,0% +9,61%

XDAX 19.084,50 +0,3% +13,81%

MDAX 26.608,02 -0,5% -1,95%

TecDAX 3.339,09 -0,1% +0,05%

SDAX 14.021,45 -0,8% +0,44%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,54 -5

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 17 23 0 2.811,0 50,6 46,9

MDAX 11 39 0 403,5 22,2 22,4

TecDAX 9 21 0 632,2 15,3 13,2

SDAX 19 50 1 80,2 6,4 9,2

