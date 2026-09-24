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24.09.2026 18:25:38
Xi in Washington: Tee mit Trump und Dinner mit Tech-Bossen
WASHINGTON (dpa-AFX) - Chinas Staatspräsident Xi Jinping beendet am Freitag seinen Washington-Besuch. Vor seinem Abflug wird der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas nochmals mit US-Präsident Donald Trump zusammentreffen. Geplant ist eine Teezeremonie, gefolgt von einem Besuch des Nationalarchivs, um Gründungsdokumente der USA einzusehen. Die USA haben im Sommer ihren 250. Geburtstag gefeiert.
Xi ist seit Mittwoch in Washington. Für Donnerstagabend (Ortszeit) ist ein Staatsdinner vorgesehen, bei dem auch Tech-Bosse aus den USA erwartet werden. Die Künstliche Intelligenz (KI) und der damit verbundene Wettbewerb der beiden Volkswirtschaften sind zentrale Themen von Xis Besuch./rin/DP/men
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