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15.05.2026 08:29:38
Xi will Trump Rosensamen schicken
PEKING (dpa-AFX) - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping will US-Präsident Donald Trump Rosensamen aus dem Garten des chinesischen Regierungssitzes Zhongnanhai schicken.
Am zweiten Tag des Besuchs spazierten beide Staatschefs durch die Anlage neben der Verbotenen Stadt. Dort arbeiten und wohnen Chinas Spitzenpolitiker. Nach Angaben anwesender US-Journalisten lobte Trump dabei die Rosen im Garten als besonders schön. Später sagte Xi demnach, er werde Trump Rosensamen schicken.
Der Besuch in Zhongnanhai gilt als symbolträchtiger Teil des zweitägigen Gipfels. Das Areal ist für ausländische Gäste nur selten zugänglich./jon/DP/jha
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