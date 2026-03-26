Xiaomi: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Xiaomi äußerte sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,02 SGD gegenüber 0,030 SGD je Aktie im Vorjahresquartal.

Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,37 Milliarden SGD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,20 Milliarden SGD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,150 SGD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,090 SGD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 83,12 Milliarden SGD – ein Plus von 22,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Xiaomi 67,95 Milliarden SGD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at