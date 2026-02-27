27.02.2026 06:31:29

Xpel Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Xpel Technologies hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Xpel Technologies im vergangenen Quartal 122,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xpel Technologies 107,5 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,85 USD gegenüber 1,65 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 476,20 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 420,40 Millionen USD erwirtschaftet worden.

