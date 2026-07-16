Xvivo Perfusion Un legte Quartalsergebnis vor

Xvivo Perfusion Un hat am 14.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Umsatz lag bei 25,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 38,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at