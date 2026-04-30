Xylem legte Quartalsergebnis vor

Xylem hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,79 USD. Im letzten Jahr hatte Xylem einen Gewinn von 0,690 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 2,13 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 1,08 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2,11 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at