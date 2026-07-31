Yageo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Yageo präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 USD gegenüber 0,390 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,41 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at