06.11.2025 06:31:29
YAMADA DENKI: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
YAMADA DENKI präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Es stand ein EPS von 5,87 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei YAMADA DENKI noch ein Gewinn pro Aktie von 4,56 JPY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat YAMADA DENKI 422,44 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 416,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
