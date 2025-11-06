|
Yamaha stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Yamaha hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 16,26 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -8,380 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,03 Prozent auf 112,48 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Yamaha 115,99 Milliarden JPY umgesetzt.
