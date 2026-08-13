Yamami präsentierte Quartalsergebnisse

Yamami veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 74,87 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 39,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 5,79 Milliarden JPY gegenüber 5,18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 275,87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 215,67 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,32 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,24 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 21,06 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at