06.11.2025 06:31:29
YAMATO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
YAMATO lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 54,08 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 29,93 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,35 Prozent auf 12,82 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
