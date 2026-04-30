Yamazaki Baking präsentierte Quartalsergebnisse

Yamazaki Baking äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 60,49 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yamazaki Baking noch ein Gewinn pro Aktie von 55,39 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 333,67 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 318,74 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at