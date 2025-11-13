Yamazen: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yamazen stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 27,75 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 22,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 133,71 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 130,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at