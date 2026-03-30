Yanzhou Coal Mining legte Quartalsergebnis vor

Yanzhou Coal Mining stellte am 27.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 CNY gegenüber 0,310 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39,98 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 32,49 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,840 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,46 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 143,51 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 137,82 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,964 CNY und einen Umsatz von 129,99 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at