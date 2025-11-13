Yesil Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Yesil Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 3,32 TRY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yesil Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 0,020 TRY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 301,54 Prozent auf 48,5 Millionen TRY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von -24,1 Millionen TRY erwirtschaftet worden.

