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01.09.2026 14:21:33
Yext, Inc. Q2 Sales Decline
(RTTNews) - Yext, Inc. (YEXT) released a profit for second quarter of $13.1 million
The company's earnings totaled $13.1 million, or $0.13 per share. This compares with $26.8 million, or $0.03 per share, last year.
Excluding items, Yext, Inc. reported adjusted earnings of $21.2 million or $0.21 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 1.8% to $111.1 million from $113.09 million last year.
Yext, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $13.1 Mln. vs. $26.8 Mln. last year. -EPS: $0.13 vs. $0.03 last year. -Revenue: $111.1 Mln vs. $113.09 Mln last year.
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