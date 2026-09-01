Yext, Inc. Q2 Sales Decline

(RTTNews) - Yext, Inc. (YEXT) released a profit for second quarter of $13.1 million

The company's earnings totaled $13.1 million, or $0.13 per share. This compares with $26.8 million, or $0.03 per share, last year.

Excluding items, Yext, Inc. reported adjusted earnings of $21.2 million or $0.21 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 1.8% to $111.1 million from $113.09 million last year.

Yext, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $13.1 Mln. vs. $26.8 Mln. last year. -EPS: $0.13 vs. $0.03 last year. -Revenue: $111.1 Mln vs. $113.09 Mln last year.