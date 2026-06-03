Ynvisible Interactive vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ynvisible Interactive ließ sich am 01.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ynvisible Interactive die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ynvisible Interactive ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ynvisible Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at