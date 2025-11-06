Yodogawa Steel Works stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Yodogawa Steel Works hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 18,26 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 17,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 49,11 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 52,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at