06.11.2025 06:31:29
Yokogawa Electric gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Yokogawa Electric veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 55,79 JPY gegenüber 55,80 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 151,79 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,66 Milliarden JPY in den Büchern standen.
