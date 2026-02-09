|
Yossix: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Yossix hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 62,67 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yossix ein EPS von 48,04 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Yossix im vergangenen Quartal 6,98 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yossix 5,90 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
