Youngone präsentierte Quartalsergebnisse

Youngone gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8730,00 KRW, nach 5602,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 385,35 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 1 177,89 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at