YSP Southeast Asia präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

YSP Southeast Asia hat am 19.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 MYR. Im Vorjahresviertel hatte YSP Southeast Asia 0,020 MYR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat YSP Southeast Asia im vergangenen Quartal 92,3 Millionen MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte YSP Southeast Asia 87,1 Millionen MYR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at