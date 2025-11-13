Yuasa Funashoku: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Yuasa Funashoku ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Yuasa Funashoku die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35,52 JPY gegenüber 27,98 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31,62 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Yuasa Funashoku einen Umsatz von 30,74 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at