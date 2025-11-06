|
YUM! Brands zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
YUM! Brands lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte YUM! Brands ein EPS von 1,35 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 1,98 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,83 Milliarden USD umgesetzt.
