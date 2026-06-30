Z Squared Aktie
WKN DE: A42251 / ISIN: US98878K1088
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30.06.2026 13:56:44
Z Squared Appoints Jeffrey Harris As CTO
(RTTNews) - Z Squared Inc. (ZSQR), a digital and computing infrastructure company, on Tuesday announced the appointment of Jeffrey Harris as Chief Technology Officer.
Harris is the founder and CTO of Paradox Data LLC.
The company previously disclosed that it had entered into a binding letter of intent to acquire a majority membership interest in Paradox Data LLC.
On Monday, Z Squared closed trading 6.34% lesser at $11.67 on the Nasdaq.
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