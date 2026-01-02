02.01.2026 08:24:40

Zahl der Erwerbstätigen sinkt 2025 geringfügig

DOW JONES--Im Jahresdurchschnitt 2025 waren rund 46,0 Millionen Menschen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) lag die jahresdurchschnittliche Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2025 damit geringfügig um 5.000 Personen (0,0 Prozent) unter dem Niveau des Vorjahres.

Im Jahr 2024 hatte es so viele Erwerbstätige wie noch nie seit der deutschen Vereinigung im Jahr 1990 gegeben. Mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020 war die Erwerbstätigenzahl seit 2006 durchgängig gewachsen. Allerdings hatte der Anstieg seit Anfang 2024 deutlich an Dynamik verloren.

Nach dem Rückgang zu Beginn der Corona-Krise im Jahr 2020 um 325.000 Personen (minus 0,7 Prozent) war die Erwerbstätigenzahl 2021 zunächst leicht um 75.000 (plus 0,2 Prozent) und 2022 und 2023 insgesamt kräftig um 588.000 (plus 1,3 Prozent) beziehungsweise 306.000 Personen (plus 0,7 Prozent) gestiegen. Im Jahr 2024 betrug der Zuwachs nur noch 52.000 Personen (plus 0,1 Prozent). Im Laufe des Jahres 2025 wurde das Vorjahresniveau schließlich leicht unterschritten.

