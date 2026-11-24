Basic Aktie
WKN DE: A4250K / ISIN: JP3835220009
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24.11.2026 13:37:00
Zahlen, bitte! Eine Million für BASIC: Eine kleine Geschichte der Computerbücher
„Habent sua fata libelli“ – Bücher haben ihre Schicksale. Das gilt erst recht für schnelllebige Computerbücher: Eine kleine Zeit- und Zahlenreise.
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