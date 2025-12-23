Zai Lab Aktie

Zai Lab für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DX1V / ISIN: US98887Q1040

23.12.2025 15:26:05

Zai Lab Secures China's Approval For Schizophrenia Therapy In Adults

(RTTNews) - Zai Lab Limited (ZLAB) on Tuesday announced that China's National Medical Products Administration has given the green light to COBENFY for treating schizophrenia in adults.

Notably, it's the first new type of therapy for this condition in over 70 years. COBENFY works by targeting the M1 and M4 receptors in the brain, which gives patients another option besides the usual dopamine-based antipsychotics.

Zai Lab pointed out that this approval is a big step forward for the around 8 million adults in China living with schizophrenia, especially since many struggle with current treatments that either don't work well or have tough side effects.

ZLAB closed Monday's trading at $17.71, down $0.33 or 1.83 percent on the Nasdaq.

Aktien in diesem Artikel

Zai Lab Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh 14,90 -2,61% Zai Lab Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh

