Zai Lab Aktie
WKN DE: A2DX1V / ISIN: US98887Q1040
|
23.12.2025 15:26:05
Zai Lab Secures China's Approval For Schizophrenia Therapy In Adults
(RTTNews) - Zai Lab Limited (ZLAB) on Tuesday announced that China's National Medical Products Administration has given the green light to COBENFY for treating schizophrenia in adults.
Notably, it's the first new type of therapy for this condition in over 70 years. COBENFY works by targeting the M1 and M4 receptors in the brain, which gives patients another option besides the usual dopamine-based antipsychotics.
Zai Lab pointed out that this approval is a big step forward for the around 8 million adults in China living with schizophrenia, especially since many struggle with current treatments that either don't work well or have tough side effects.
ZLAB closed Monday's trading at $17.71, down $0.33 or 1.83 percent on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zai Lab Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Shmehr Nachrichten
|
06.08.25
|Ausblick: Zai Lab zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Zai Lab gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Zai Lab Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Shmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: Dow stabil -- ATX wenig verändert -- DAX fester -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen Aktienmarkt eher ruhig zu, während der deutsche Leitindex zulegt. Der Dow bewegt sich am Dienstag wenig. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.