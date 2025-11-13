ZAOH präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ZAOH veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 26,64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,99 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,86 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at