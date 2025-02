ZEEKR-Aktie gewinnt: ZEEKR plant 40 Prozent Wachstum will deutsche Marken überholen

Die ZEEKR Group, die die Marken ZEEKR und Lynk des chinesischen Autokonzerns Geely umfasst, will 2025 laut Mitteilung insgesamt 710.000 Fahrzeuge in China verkaufen. Gegenüber dem Vorjahr entspräche dies einer Wachstumsrate von 40 Prozent. ZEEKR plant so, " BMW Mercedes-Benz und auch Audi auf dem chinesischen Markt vollständig zu überholen". Innerhalb der nächsten zwei Jahre wolle das Unternehmen ein führender Akteur im Sektor der Premium-Elektrofahrzeuge werden.

Der chinesische Markt für Elektroautos ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. 2024 wurden erstmals mehr batteriebetriebene E-Fahrzeuge und Plug-in-Hybride abgesetzt als Autos mit Verbrennungsmotor. Da chinesische Elektroautohersteller neue Modelle schneller, billiger und mit fortschrittlicheren Funktionen herstellen, ist der Absatz von Autos, die von internationalen Joint Ventures im Land produziert werden, unter Druck geraten.

Im Jahr 2025 wolle Lynk & Co zwei neue Modelle auf den Markt bringen. Der Jahresabsatz soll auf 390.000 Einheiten steigen. ZEEKR plant mit der Einführung von drei neuen Modellen 320.000 Fahrzeuge zu verkaufen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Mercedes-Benz Cars setzte in China 2024 insgesamt 683.600 Autos ab, ein Rückgang von 7 Prozent. BMW verkaufte vergangenes Jahr in China 714.530 (-13 Prozent) Fahrzeuge, darin sind Wagen der Marke Mini enthalten. Die VW-Tochter Audi kam auf dem weltweit größten Automarkt auf einen Absatz von 649.900 Einheiten, ein Rückgang von knapp 11 Prozent.

An der NYSE geht es für die ZEEKR-Aktie zeitweise 1,03 Prozent auf 25,11 US-Dollar nach oben.

DOW JONES