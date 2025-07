FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 90 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Ausmaß der Umsatzzielsenkung sei vielleicht unterschätzt worden, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vielleicht könnten Aktienrückkäufe die Anleger des Autobauers retten./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 08:02 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.