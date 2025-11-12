ZENSHO präsentierte Quartalsergebnisse

ZENSHO hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 94,64 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ZENSHO 87,24 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 322,52 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ZENSHO einen Umsatz von 291,18 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at