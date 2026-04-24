Zhejiang Conba Pharmaceutical legte Quartalsergebnis vor

Zhejiang Conba Pharmaceutical präsentierte am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,08 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,080 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,91 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 13,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,68 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at