Zhongman Petroleum And Natural Gas Group A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zhongman Petroleum And Natural Gas Group A hat am 30.04.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2024 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,43 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,530 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,62 Prozent auf 774,8 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 876,7 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at