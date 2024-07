Ziele der Porsche AG für 2024 gesenkt - Porsche Automobil Holding hält an Gewinnprognose fest - Aktien verlieren

Grund sind Lieferengpässe infolge der Überflutung einer Produktionsstätte eines wichtigen europäischen Aluminiumlieferanten. Dessen Karosserieteile würden in sämtlichen von der Porsche AG eingesetzten Fahrzeugbaureihen eingesetzt. Es sei zu erwarten, dass "dadurch entstehenden Verzögerungen in der Produktion und bei der Auslieferung von Fahrzeugen im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres nicht vollständig kompensiert werden können", so der Sportwagenhersteller.

Für das Gesamtjahr erwartet die Porsche AG nun Umsätze zwischen 39 und 40 Milliarden Euro anstatt 40 bis 42 Milliarden. Die operative Umsatzrendite sieht der Konzern nun bei 14 bis 15 Prozent anstatt 15 bis 17 Prozent. Die EBITDA-Marge Automobile soll nun bei 23 bis 24 Prozent landen anstatt 24 bis 26 Prozent, der BEV-Anteil Automobile zwischen 12 und 13 anstatt zwischen 13 und 15 Prozent. Die Netto-Cashflow Marge Automobile sieht das Unternehmen bei 7 bis 8,5 Prozent anstatt 8,5 und 10,5 Prozent.

Der Aluminiumlieferant habe seine Abnehmer schriftlich über den Eintritt eines Force Majeure Falls informiert. Dadurch seien verschiedene Lieferanten der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft ("Porsche") derzeit von erheblichen Lieferengpässen in Bezug auf spezielle Aluminiumlegierungen betroffen.

Den Bericht zum zweiten Quartal will Porsche wie angekündigt im Laufe des 24. Juli veröffentlichen.

Porsche Automobil Holding bestätigt Gewinnprognose Gesamtjahr

Die Porsche Automobil Holding SE hat ihre Gewinnprognose für das Gesamtjahr bestätigt, auch wenn der Sportwagenhersteller, an dem die Holding beteiligt ist, seine Ziele zurückgenommen hat.

Wie die Porsche Automobil Holding mitteilte, rechnet sie für 2024 weiterhin mit einem Nachsteuergewinn von 3,5 bis 5,5 Milliarden Euro. Außerdem erwartet sie weiterhin eine Nettoverschuldung zwischen 5,0 Milliarden Euro und 5,5 Milliarden Euro.

Die Beteiligungsholding Porsche Automobil Holding SE hält nach eigenen Angaben unmittelbar 12,5 Prozent an dem Sportwagenhersteller Porsche AG. Volkswagen hält mehr als 75 Prozent des gezeichneten Kapitals an der Porsche AG. Porsche AG hält 31,9 Prozent an der Volkswagen AG.

Somit werde das Nachsteuerergebnis der Beteiligungsholding nicht nur von dem Nachsteuerergebnis der Porsche AG beeinflusst, sondern darüber hinaus auch maßgeblich vom Nachsteuerergebnis von Volkswagen.

Während es für die Porsche AG-Papiere im XETRA-Handel zeitweise um 4,30 Prozent nach unten geht auf 69,52 Euro, fällt die Aktie der Porsche Automobil Holding um 3,35 Prozent zurück auf 41,27 Euro.

