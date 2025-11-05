Zimmer Biomet Aktie
WKN: 753718 / ISIN: US98956P1021
|
05.11.2025 12:50:33
Zimmer Biomet Holdings Inc. Q3 Profit Decreases, But Beats Estimates
(RTTNews) - Zimmer Biomet Holdings Inc. (ZBH) released earnings for third quarter that Decreased from the same period last year but beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $230.90 million, or $1.16 per share. This compares with $249.10 million, or $1.23 per share, last year.
Excluding items, Zimmer Biomet Holdings Inc. reported adjusted earnings of $377.00 million or $1.90 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $1.86 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 9.7% to $2.001 billion from $1.824 billion last year.
Zimmer Biomet Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $230.90 Mln. vs. $249.10 Mln. last year. -EPS: $1.16 vs. $1.23 last year. -Revenue: $2.001 Bln vs. $1.824 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $8.10 - $8.30
