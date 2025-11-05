Zimmer Biomet Aktie
WKN: 753718 / ISIN: US98956P1021
|
05.11.2025 14:27:22
Zimmer Biomet Reaffirms FY25 Adj. EPS, Revenue Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Wednesday, medical technology firm Zimmer Biomet Holdings Inc. (ZBH) reaffirmed its adjusted earnings and revenue growth guidance for the full-year 2025.
For fiscal 2025, the company now projects adjusted earnings in a range of $8.10 to $8.30 per share on revenue growth of 6.7 to 7.7 percent from last year on a reported basis, with constant currency revenue growth of 6.2 to 6.7 percent and organic constant currency revenue growth of 3.5 to 4.0 percent.
Previously, the company expected adjusted earnings in the range of $8.10 to $8.30 per share on revenue growth of 6.7 to 7.7 percent from last year on a reported basis, with constant currency revenue growth of 6.2 to 7.2 percent and organic constant currency revenue growth of 3.5 to 4.5 percent.
On average, analysts polled expect the company to report earnings of $8.14 per share on revenue growth of 7.02 percent to $8.22 billion for the year. Analysts' estimates typically exclude special items.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zimmer Biometmehr Nachrichten
|
05.11.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
05.11.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
05.11.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
04.11.25
|Ausblick: Zimmer Biomet legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|S&P 500-Papier Zimmer Biomet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zimmer Biomet von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
27.10.25
|S&P 500-Titel Zimmer Biomet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zimmer Biomet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Zimmer Biomet stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|S&P 500-Papier Zimmer Biomet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zimmer Biomet von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)