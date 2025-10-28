Zimmer Biomet Aktie
WKN: 753718 / ISIN: US98956P1021
|
28.10.2025 13:36:21
Zimmer Biomet Receives FDA Breakthrough Device Status For Iodine-Treated Hip Replacement System
(RTTNews) - Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH), a medical technology company, said Tuesday that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has granted Breakthrough Device Designation for its iodine-treated total hip replacement system.
The iodine technology integrates a controlled-release iodine surface treatment into the company's iTaperloc Complete and iG7 Hip Systems to help address infection risks in joint replacement procedures, particularly for patients at higher risk.
The system was approved by Japan's Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) in September, making it the world's first approved orthopedic implant with iodine technology.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zimmer Biometmehr Nachrichten
Analysen zu Zimmer Biometmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zimmer Biomet
|85,16
|-1,89%