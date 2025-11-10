Private Equity Aktie

WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921

10.11.2025 09:04:53

ZKB meldet Closing für weiteren Private-Equity-Fonds

Das Asset Management der Zürcher Kantonalbank hat das First Close des Private-Equity-Fonds «Schweizer Wachstumsfonds II» gemeldet. Die Bank selbst ist dabei als Ankerinvestorin involviert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
