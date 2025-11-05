Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|Profitable Private Equity-Investition?
|
05.11.2025 10:05:10
SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Private Equity von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Private Equity-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Private Equity-Anteile betrug an diesem Tag 55,30 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,808 Private Equity-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 110,31 CHF, da sich der Wert eines Private Equity-Papiers am 04.11.2025 auf 61,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +10,31 Prozent.
Der Private Equity-Wert an der Börse wurde auf 147,02 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Private Equity Holding AG
|63,50
|1,60%
