Zoetis A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Zoetis A hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,63 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zoetis A 1,50 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zoetis A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,40 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at