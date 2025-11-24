Zahlen präsentiert 24.11.2025 22:11:00

Zoom überzeugt Anleger: Starke Quartalszahlen treiben Aktie hoch

Zoom öffnete am Montag nachbörslich seine Bücher und präsentierte sein Zahlenwerk für das zurückliegende Jahresviertel.

Im dritten Quartal 2025 hat Zoom Communications ein EPS von 2,01 US-Dollar verbucht, nachdem Analysten im Schnitt 1,44 US-Dollar erwartet hatten. Im Vorjahresviertel hatte der Videokonferenz-Spezialist unterdessen noch 0,660 US-Dollar je Aktie eingenommen.

Der Umsatz fiel derweil von 1,18 Milliarden US-Dollar ein Jahr zuvor auf 1,23 Milliarden US-Dollar. Die Analystenschätzungen hatten bei 1,21 Milliarden US-Dollar gelegen, weshalb die Erwartungen übertroffen wurden.

An der NASDAQ zeigte sich die Zoom-Aktie nachbörslich zuletzt 3,42 Prozent höher bei 81,2929 US-Dollar.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen höher -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Montagshandel Zuschläge. Die US-Börsen schlossen höher. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
