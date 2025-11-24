|Zahlen präsentiert
|
24.11.2025 22:11:00
Zoom überzeugt Anleger: Starke Quartalszahlen treiben Aktie hoch
Im dritten Quartal 2025 hat Zoom Communications ein EPS von 2,01 US-Dollar verbucht, nachdem Analysten im Schnitt 1,44 US-Dollar erwartet hatten. Im Vorjahresviertel hatte der Videokonferenz-Spezialist unterdessen noch 0,660 US-Dollar je Aktie eingenommen.
Der Umsatz fiel derweil von 1,18 Milliarden US-Dollar ein Jahr zuvor auf 1,23 Milliarden US-Dollar. Die Analystenschätzungen hatten bei 1,21 Milliarden US-Dollar gelegen, weshalb die Erwartungen übertroffen wurden.
An der NASDAQ zeigte sich die Zoom-Aktie nachbörslich zuletzt 3,42 Prozent höher bei 81,2929 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
