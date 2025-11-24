Zoom überzeugt Anleger: Starke Quartalszahlen treiben Aktie hoch

Zoom öffnete am Montag nachbörslich seine Bücher und präsentierte sein Zahlenwerk für das zurückliegende Jahresviertel.

Im dritten Quartal 2025 hat Zoom Communications ein EPS von 2,01 US-Dollar verbucht, nachdem Analysten im Schnitt 1,44 US-Dollar erwartet hatten. Im Vorjahresviertel hatte der Videokonferenz-Spezialist unterdessen noch 0,660 US-Dollar je Aktie eingenommen.

Der Umsatz fiel derweil von 1,18 Milliarden US-Dollar ein Jahr zuvor auf 1,23 Milliarden US-Dollar. Die Analystenschätzungen hatten bei 1,21 Milliarden US-Dollar gelegen, weshalb die Erwartungen übertroffen wurden.

An der NASDAQ zeigte sich die Zoom-Aktie nachbörslich zuletzt 3,42 Prozent höher bei 81,2929 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at