OS Aktie
WKN: 880161 / ISIN: JP3170400000
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19.06.2026 14:20:00
Zorin OS im Test | c't 3003
Desktop-Symbole, bekanntes Fenster-Management und Software-Hilfe: Zorin OS greift Linux-Neulingen unter die Arme, kommt aber nicht ohne Probleme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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