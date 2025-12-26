Zuiko präsentierte Quartalsergebnisse

Zuiko hat am 25.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,29 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -1,070 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,49 Prozent auf 5,44 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,53 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at