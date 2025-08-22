|Chip-Export
Zulieferer gestoppt: NVIDIA unterbricht H20-KI-Chip-Produktion für China
• Zulieferer Amkor und Samsung Electronics betroffen
• China warnt Firmen vor Informationsrisiken bei H20-Nutzung
NVIDIA hat mehreren Partnern die Produktion seines H20-KI-Chips, der exklusiv für den chinesischen Markt entwickelt wurde, angeblich vorübergehend untersagt. Nach einem Bericht des Portals The Information wurde der in Arizona ansässige Verpackungsspezialist Amkor Technology ebenso informiert wie der Speicherlieferant Samsung Electronics aus Südkorea.
Geopolitische Spannungen & Bedenken
In einer Erklärung, aus welcher Reuters zitiert, gab ein NVIDIA-Sprecher dazu an: "Wir passen unsere Lieferkette kontinuierlich an die Marktbedingungen an". Und weiter heißt es: "Beide Regierungen sind sich darüber im Klaren, dass H20 kein militärisches Produkt ist und auch nicht für die staatliche Infrastruktur bestimmt ist. China wird sich bei Regierungsoperationen nicht auf amerikanische Chips verlassen, genauso wenig wie die US-Regierung auf Chips aus China angewiesen wäre".
Erst vergangene Woche hatten chinesische Aufsichtsbehörden große Technologiekonzerne wie Tencent und ByteDance wegen ihrer Bestellungen des H20 zum Gespräch geladen. Dabei äußerten sie Bedenken hinsichtlich möglicher Risiken im Umgang mit sensiblen Daten.
Das macht die NVIDIA-Aktie
Die NVIDIA-Aktie gerät an der NASDAQ am Freitag unter Druck: Nachdem sie den Donnerstagshandel schlussendlich 0,24 Prozent schwächer bei 174,98 US-Dollar beendet hatte, gibt sie vorbörslich zeitweise um deutlichere 1,03 Prozent auf 173,17 US-Dollar nach.
Auch die Papiere von Samsung zeigten sich unbeeindruckt: Für sie ging es in Südkorea am Freitag schließlich um 1,13 Prozent hoch auf 71.400 Won. Amkor Technology-Titel zeigen sich vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 0,43 Prozent schwächer bei 23,11 US-Dollar.
